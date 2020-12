Milan, Pioli: "Prendiamo troppi gol, è il momento di stringere i denti"

QUI MILAN

Stefano Pioli commenta il pareggio, il secondo consecutivo, contro il Genoa. "E' stata una gara complicata ma siamo riusciti a riprenderla - ha spiegato il tecnico - Anche oggi abbiamo subito due gol ma concesso poco. I gol che stiamo prendendo stanno diventando un po’ troppi". Sui tanti infortuni. "Abbiamo fatto un grandissimo lavoro senza infortunati, ora è il momento di stringere i denti. Dobbiamo ottenere il massimo dalle prossime due per passare un Natale sereno". lapresse

Il suo Milan continua a segnare con regolarità, ma dietro subisce troppi gol. "Oggi non abbiamo marcato bene e coperto gli spazi sui due cross. È stata una partita su un campo difficile, la squadra voleva vincere fino alla fine ma purtroppo non ci siamo riusciti”.

L'assenza di Theo Hernandez a sinistra ha pesato tantissimo. “Diciamo che i nostri l’avevamo preparata con Ghiglione che doveva coprire quella fascia, sarebbe stato difficile anche per Theo. Loro hanno chiuso bene gli spazi, poi su due palle perse nostre abbiamo concesso due situazioni difficili. Malgrado le assenze la squadra sta rispondendo bene e sta mettendo in campo le qualità giuste per uscire dal campo con risultati positivi”.

Mancano due partite per chiudere un 2020 da favola. “Io non credo che saranno le prossime 2 partite a definire le nostre prospettive. Sappiamo che siamo fuori dalla Champions da parecchi anni, sarebbe un grande risultato riportare lì il club. Ora dobbiamo solo lavorare bene, le prossime due partite saranno difficili e importanti. Veniamo da un lungo periodo in cui abbiamo giocato tante partite, siamo solo all’inizio di una lunga salita e finché non siamo in cima la fatica non dobbiamo sentirla. Comunque ho visto una squadra volenterosa”.

Sul rinnovo del contratto. "Settimana scorsa era stata una battuta, sono contentissimo così. Sono contento di allenare questo gruppo e questo top club, poi strada facendo vedremo”.