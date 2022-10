Milan, Pioli: "Noi poco lucidi, è una sconfitta che fa male"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo il match contro i granata: "Leao? Non è stata la sua miglior partita, archiviamola subito e pensiamo al Salisburgo"

© Getty Images Stefano Pioli non nasconde la sua amarezza per la sconfitta incassata a Torino dal suo Milan contro i granata di Juric: "Non siamo stati lucidi, non abbiamo giocato una partita di alto livello - ha ammesso il tecnico rossonero ai microfoni di Dazn -. Serviva qualità e determinazione negli episodi e noi non siamo stati bravi, abbiamo concesso troppo. Cosa abbiamo sbagliato nell'approccio? Dovevamo palleggiare di più, stare molto più aperti. Messias lo ha fatto, Leao no e ci è mancato lo sfogo largo. Siamo stati pericolosi, ma non abbastanza da poter sbloccare la partita".

Pioli ha parlato anche dei tre cambi a inizio ripresa: "Volevo cambiare qualcosa, cercare più vivacità e più spinta con Dest al posto di Kalulu e ho cercato di cambiare le caratteristiche dei giocatori offensivi. Il cambio di Leao fa rumore? Non è stata la sua serata migliore sicuramente. La ripresa l'abbiamo cominciata meglio, probabilmente serviva una giocata prima per cambiare le sorti della serata. È una sconfitta che fa male. Delusione? Sicuramente, perché volevamo continuare la striscia positiva e non esserci riusciti è deludente. Lavoreremo meglio per le prossime gare, a cominciare dalla prossima dove ci giochiamo un obiettivo importante".

Ora il Napoli è a + 6 e mercoledì a San Siro arriva il Salisburgo in un match chiave per l'approdo agli ottavi di Champions League: "Dovevamo cercare di non allontanarci troppo dal Napoli, sono molto forti e stanno facendo un campionato eccezionale. Ora dobbiamo riprendere il nostro cammino, archiviare subito questa brutta sconfitta e pensare subito alla partita di mercoledì. Il Salisburgo sarà aggressivo, ma non chiuso come il Torino. Sarà una partita completamente diversa".