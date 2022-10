Milan, Pioli: "Siamo stati vogliosi e determinati"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo il 2-0 alla Juventus: "Partita ad altissima intensità"

Lo spettacolo di Milan-Juventus





















































© Getty Images 1 di 28 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Milan di Pioli ha battuto 2-0 la Juventus dando una risposta importante in un momento delicato: "E' stata una partita ad altissimo intensità - ha commentato il tecnico rossonero a fine partita -, dopo i primi venti minuti un po' sporchi abbiamo giocato una partita di sacrificio. Leao deve fare l'ultimo step ovvero migliorare nella fase di non possesso in difesa, come ha fatto su Danilo. Gli manca poco ma deve lavorare su quello per crescere ancora".

Con tante assenze il Milan ha giocato comunque una partita di livello contro i bianconeri, cambiando anche qualcosa dal punto di vista tattico: "Siamo stati squadra, purtroppo a Londra ci siamo intimoriti e disuniti. Oggi siamo stati più compatti e lavorando tanto insieme, come dobbiamo fare sempre perché poi abbiamo le qualità per fare risultati positivi. Sulla destra senza Messias e Saelemaekers perdiamo qualcosa, io volevo più sostanza in mezzo al campo per non far palleggiare la Juventus e per questo ho scelto Pobega in mezzo e Diaz a destra. Ha funzionato tenendo bene il campo in mezzo e allargando la squadra".

De Ketelaere ha iniziato in panchina: "In questo momento di carenza di giocatori a destra anche lui può giocare lì, ma non esaltiamo le sue caratteristiche in questo modo. E' entrato bene e può giocare anche largo perché è intelligente e forte, ma non lo esaltiamo mettendolo lì".

Ancora una volta il Milan aggressivo ha costretto l'avversario all'errore: "Nel primo tempo abbiamo giocato entrambe con grande intensità e gli errori vengono forzati, come abbiamo provato a fare noi. Anche per questo non siamo stati bravi a Londra. Oggi la squadra era vogliosa e aveva grande determinazione perché era importante per la classifica. Abbiamo meritato questa vittoria". In gol Diaz: "Sta facendo bene, magari non è felicissimo delle mie scelte ma è sempre molto disponibile. Merita questa gioia".