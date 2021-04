Milan, Pioli: "Non abbiamo paura di rovinare la stagione, Superlega non ha influito"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo il ko interno contro il Sassuolo: "Il nostro futuro passerà attraverso gli scontri diretti. Ibra non è sicuro possa recuperare"

"Nel calcio ha ragione chi fa un gol in più, noi abbiamo avuto tante situazioni e non ci siamo riusciti. E se le partite non le chiudi poi rischi". Così Stefano Pioli analizza la sconfitta del Milan a San Siro contro il Sassuolo. "Non abbiamo il fiato corto, la squadra ha corso bene e tanto - ha proseguito - Bisogna cambiare pagina da adesso, una sconfitta dà sempre tanta delusione ma questa delusione dobbiamo trasformarla in determinazione. Non abbiamo paura di rovinare la stagione, è un privilegio avere pressione. Siamo in lotta per la Champions, se non ci riusciremo non saremo completamente soddisfatti ma vogliamo riuscirci. La vicenda Superlega non ha influito".

"Sarà un cammino difficile, non ancora deciso e non abbiamo perso energie su altre cose - ha proseguito Pioli riguardo al tema Superlega - Non è un problema nostro, amo la libertà di parola e di pensiero". Sulle parole di Maldini nel pre partita: "Sull'integrità morale di Paolo non credo che nessuno possa aver avuto dei dubbi, ha tanti valori, si è espresso per quello che sente. Se ha detto quelle cose significa che ha questi sentimenti". Guardando al finale di stagione: "Non c'è paura, è un privilegio avere pressione. Siamo in lotta per la Champions, se non ci riusciremo non saremo completamente soddisfatti ma vogliamo riuscirci. Il nostro futuro passerà attraverso gli scontri diretti". Infine sulle condizioni di Ibrahimovic: "Ha avuto un affaticamento al polpaccio, speriamo possa recuperare ma non è così sicuro, così come gli altri giocatori. Speriamo di recuperare più giocatori possibile".