Milan, Pioli: "Approccio evidentemente sbagliato. Preoccupato? Io lo sono sempre..."

MILAN

Il tecnico rossonero dopo il pari di Lecce: "Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare"

© Getty Images Stefano Pioli non usa troppi giri di parole per analizzare il pareggio del suo Milan a Lecce: "È stato abbastanza evidente l'approccio sbagliato, abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare nel primo tempo, facendo errori molto evitabili che hanno reso la partita difficile - le sue parole a Dazn -. Poi abbiamo avuto una buona reazione, potevamo anche vincerla, ma possiamo e dobbiamo fare meglio. La Supercoppa in programma mercoledì? Non ha influito assolutamente, anche perché venivamo da due risultati deludenti e ci aspettavamo di cominciare la partita in un altro modo".

Il tecnico ha poi parlato del cambio di Theo e dell'atteggiamento quasi intimorito dei suoi a inizio gara: "Potevo cambiare tanti altri, ma volevo migliorare un po' il gioco sulle fasce e ho tolto lui e Saelemaekers. I ragazzi preoccupati? La preoccupazione a volte aiuta nella preparazione, ma i miei non lo erano. Sicuramente abbiamo sbagliato l'approccio".

La classifica dice che il percorso rossonero è in linea con quello dello scorso anno, anche se il Napoli sta volando: "Siamo in linea con l'anno scorso, ma possiamo giocare meglio e ottenere di più. Possiamo essere più precisi, evitando errori banali che complicano le partite. Al Napoli non dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di recuperare innanzitutto i nostri principi di gioco".

Nel finale testato il doppio attaccante Origi-Giroud: "In determinate partite si può fare, Divock ci dà più presenza e può essere una soluzione, anche se non è facile col doppio centrale e Leao esterno. Si può fare tutto comunque, bastano le energie per sostenere questo tipo di gioco.

Ora c'è il derby con l'Inter di Riyad: "Se sono preoccupato? Lo sono sempre, anche quando vinciamo, perché voglio sempre migliorare. Questo mi aiuterà a preparare al meglio la Supercoppa. È un trofeo, una partita secca contro un grande avversario, rivale storico.

Infine una battuta sul mercato: "Stiamo recuperando giocatori, Origi sta bene, dovrei recuperare Rebic per mercoledì e spero presto anche Zlatan. Non abbiamo carenze nell'organico. Al completo siamo più forti e più convinti, questo è chiaro".