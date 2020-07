Milan, Pioli: "Lazio squadra da scudetto, ma crediamo nelle nostre qualità"

VERSO LAZIO-MILAN

Stefano Pioli è pronto ad affrontare la Lazio dopo il passo falso contro la Spal, per provare a tenere vive le ambizioni europee del suo Milan: "Domani affrontiamo una squadra forte e dovremo cercare di sporcare più palloni possibili - ha detto il tecnico dei Rossoneri alla vigilia del match dell'Olimpico - La Lazio, aldilà delle assenze di Immobile e Caicedo che sono giocatori importanti, è una squadra completa ed è in un grande momento, tatticamente e mentalmente. Si sta giocando lo scudetto, conosciamo le loro qualità, ma noi abbiamo fiducia nelle nostre".

L'assenza per squalifica del bomber biancoceleste dunque non lascia dormire sonni tranquilli all'allenatore parmigiano: "Ci sarà Correa, non cambierà né il livello né il modo di giocare della squadra. Dovremo avere molta lucidità dal punto di vista tattico, sono una squadra da affrontare con molta precisione".

All'orizzonte c'è un trittico di partite da brividi, visto che dopo i capitolini il Milan dovrà affrontare anche Juventus e Napoli: "Dobbiamo pensare prima a domani sera, poi alle altre. La classifica è corta e dobbiamo fare il meglio possibile. C'è bisogno di punti e non possiamo perdere energie mentali".

Sulla formazione che affronterà gli uomini di Inzaghi ha preferito non sbilanciarsi: "Sarà importante l'allenamento di stasera, poi deciderò chi giocherà titolare e chi entrerà a partita in corso. Tutte le scelte non saranno condizionate dalle prove precedenti, ma dal fatto che voglio schierare una squadra fresca e pronta dal punto di vista fisico e mentale".

Chance per Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto dunque? "Bella domanda, non lo sa nemmeno lui quanti minuti ha nelle gambe. Ma sicuramente la sua condizione può soltanto crescere giocando. Ieri ha fatto un buon allenamento, spero di aumentare il tempo di impiego domani contro la Lazio. Leao? Sta facendo bene, ha delle belle qualità, ma domani deve essere la partita di tutti".

Infine un passo indietro al pareggio di Ferrara: "Noi vogliamo comandare sempre la partita. I numeri sono favorevoli, la squadra ha la giusta mentalità per provare a comandare la gara e avere tante situazioni offensive. A Ferrara ne abbiamo avute tante e potevamo segnare più gol, questo deve essere un miglioramento che dobbiamo fare perché poi arrivano partite più difficili, con avversari più forti. In Italia non esistono partite facili, ma ogni partita ti dà la possibilità di fare dei punti importanti per la classifica".