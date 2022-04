Milan, Pioli: "La pressione si sente, ma vogliamo tornare a essere vincenti"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero: "L'obiettivo è vicino. Prestazione giusta col Genoa rischiando poco"

Dopo la vittoria contro il Genoa, Stefano Pioli è soddisfatto della prova del Milan. "Avevamo un obiettivo chiaro che era quello di tornare alla vittoria - ha spiegato il tecnico rossonero -. Siamo lì, dobbiamo giocarcela e proveremo a vincere tutte le gare". "Abbiamo fatto una prestazione giusta, col giusto approccio e la giusta volontà rischiando poco - ha aggiunto -. Ora la pressione è salita e si sente, ma deve essere una pressione positiva perché stiamo lottando per lo scudetto. Vogliamo tornare a essere vincenti". Getty Images

"Stiamo giocando bene, ma la tensione si sente e la pressione sale - ha proseguito Pioli -. L'anno scorso eravamo in una situazione simile e non sapevamo se saremmo riusciti ad arrivare quarti. Ora la pressione è più alta, ma deve essere uno stimolo". "Alzare o abbassare la pressione sulla squadra? Devo pretendere la pressione alta perché ho giocatori forti e sto forzando - ha continuato -. Il traguardo è vicino, mancano poche partite e abbiamo qualità. Molti di noi si giocano lo scudetto per la prima volta".

Poi qualche considerazione sul calendario e sul cammino fino alla fine del campionato. "Saranno gare difficilissime come tutte le altre già affrontate - ha spiegato Pioli -. La differenza non la faranno gli avversari. Anche gli altri avranno gare complicate". "Abbiamo perso dei punti, è vero - ha aggiunto -. Ma se siamo in vetta vuol dire che anche gli altri ne hanno persi". "Non penso che sia il calendario a decidere - ha proseguito -. Dipenderà da noi". "E' chiaro che giocare a Roma con la Lazio non sarà facile, ma giocheremo al meglio per cercare di vincere - ha aggiunto il tecnico rossonero -. Credo che ci sia la necessità di offrire prestazioni sempre di alto livello".

"I sei clean sheet consecutivi? Devo ringraziare i giocatori, ma dobbiamo continuare. Il bilancio definitivo si farà il 22 maggio - ha proseguito commentando le ottime prestazioni della squadra in fase difensiva -. Maignan è perfetto. Ha una presenza e una concentrazione incredibile. Ha tanta voglia di aiutare la squadra. Sta ricevendo i giusti complimenti per le sue prestazioni. Ci aiuterà ad essere competitivi fino alla fine". "La squadra sta lavorando tanto in fase di non possesso. Il calcio è così - ha aggiunto -. Se non hai la palla devi riprenderla".

Infien qualche battuta sul derby di Coppa. "Sarà una partita importantissima, una grande sfida tra due squadre che stanno facendo molto bene - ha spiegato Pioli -. Ma credo che non potrà cambiare l'inerzia del campionato o avere ripercussioni sulla lotta per lo scudetto". "E' una competizione a parte e daremo il massimo cercando di fare meglio del nostro avversario", ha concluso.