Milan, Pioli: "Il lavoro non è ancora finito, ma tra una settimana..."

Stefano Pioli si gode il successo sull'Atalanta che avvicina il suo Milan alla conquista dello scudetto e interviene ai microfoni solo dopo essersi preso l'abbraccio dei tifosi rossoneri: "È un anno che ci emozionano, era giusto salutarli - ha detto a Dazn -. Il lavoro non è ancora finito, dobbiamo fare un'altra settimana come le abbiamo fatte fin qui, con serenità e determinazione. Sono molto soddisfatto del match, abbiamo lavorato benissimo in fase difensiva contro la squadra che crea di più in Serie A, poi abbiamo cercato tante soluzioni diverse davanti, senza mai perdere lucidità e senza mai smettere di crederci. Questa vittoria è un premio per tutti i miei giocatori. Ciò che mi rende più orgoglioso è la disponibilità dei miei. Posso fargli fare ciò che voglio in campo e a loro piace questo modo di preparare le partite. È una grandissima soddisfazione. Ora un'altra settimana di lavoro e di passione, poi forse faremo qualcosa di diverso...".