Milan, Pioli: "Il gol di Leao è stata una liberazione"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo il successo sulla Fiorentina: "Vinciamo nel finale perché anche chi entra dà tutto"

Terza vittoria consecutiva per il Milan in campionato e con l'1-0 alla Fiorentina, arrivato con il gol di Leao a sette minuti dalla fine, i rossoneri hanno mantenuto la vetta della Serie A a tre giornate dalla fine: "Quel gol è stata una liberazione - ha commentato Pioli a fine partita -, perché avevamo avuto diverse occasioni. Abbiamo giocato con la mentalità giusta, lavorando da squadra in una partita, come normale che sia, con un po' di tensione". Getty Images

"Siamo soddisfatti per noi e per i nostri tifosi - ha proseguito il tecnico del Milan a DAZN -, la squadra ha giocato e lottato contro una squadra che ci ha messo in difficoltà. Lottiamo per un obiettivo importantissimo e sentiamo tutti la tensione, ma i calciatori nonostante la giovane età stanno facendo veramente bene e stanno dimostrando di saper soffrire".

Il Milan per rimanere in vetta ha blindato la difesa, limitando così i problemi per una fase offensiva che porta pochi gol: "La nostra è una catena di montaggio perfetta che parte dal club e dai dirigenti, perché ci hanno dato fiducia e ci sostengono. Loro credono nel mio lavoro, di conseguenza anch'io ci credo di più e i giocatori mi seguono. Anche nelle difficoltà abbiamo un approccio positivo e non smettiamo di credere in noi stessi, pur essendo molto giovani. Sappiamo come funziona nel calcio - ha continuato Pioli -, i giocatori sentono se un allenatore li stima e lo stesso tecnico sa se la proprietà e la dirigenza credono nel suo lavoro. Ora abbiamo tre partite importantissime e restiamo a +5 sull'anno scorso, che resta il nostro vero obiettivo, cioè migliorarci".

Infine anche per Pioli la lotta scudetto è una novità da allenatore: "Siamo tutti in continua progressione, ma nemmeno noi sappiamo i nostri margini di crescita. Per molti è la prima volta che si giocano qualcosa di così importante, magari per qualcuno sarà anche l'unica. Per questo dobbiamo fare tutti il massimo fino alla fine".