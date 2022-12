Milan, Pioli: “Il 2022 un anno bellissimo. Possiamo vincere ancora”

I RE DEL CALCIO

Il tecnico rossonero intervistato in esclusiva per “I Re del calcio”: “Dobbiamo pensare a fare tanti punti, l’anno scorso ne sono bastati 86 ma quest’anno ne serviranno di più”

Otto punti separano il Milan dalla capolista Napoli. Otto punti che possono sembrare un ostacolo insormontabile, ma non per chi ha nel DNA la mentalità vincente rossonera. Quella forza che ha permesso di conquistare la scorsa stagione, oltre ogni aspettativa, il 19esimo scudetto. Una cavalcata magnifica che il tecnico Stefano Pioli racconta ad Alberto Brandi nello speciale "I re del calcio" in onda il 29 dicembre alle 23.45 su Italia Uno.

“È chiaro che siamo arrivati a questa prestigiosa vittoria in anticipo rispetto ai tempi perché la volontà del club era quella di investire su giocatori soprattutto giovani, quindi magari ci aspettavamo di arrivare a vincere un po’ più tardi, invece noi siamo riusciti quasi subito quindi è chiaro che per me e per noi il 2022 è stato un anno veramente importante e pieno di soddisfazioni”.

Questo è il passato, il presente ora impone di non lasciar scappare il Napoli e di provare a rosicchiargli punti e certezze per tentare di ripetere il trionfo dello scorso 22 maggio. Pioli ci crede, così come tutta la squadra: “Bisogna pensare che si può ancora vincere il campionato, questo nel modo più assoluto. Poi è evidente che se il Napoli continua così può fare 100 punti e allora bisogna fargli i complimenti, ma noi dobbiamo pensare a fare tanti punti. L’anno scorso ne sono serviti 86, forse quest’anno potrebbero servirne addirittura di più. Ci sono ancora 69 punti a disposizione, sono tanti ma dobbiamo cominciare a pedalare forte e dobbiamo sicuramente crederci”.

