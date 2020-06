Milan, Pioli: "Grande partita difensva, decisivo il rigore dell'andata"

LE PAROLE

"Mi dispiace dirlo però è chiaro che sul verdetto del campo pesa tantissimo il rigore dell'andata. Siamo partiti male ma soprattutto siamo stati ingenui a rimanere in 10, però poi abbiamo fatto un'ottima partita" Stefano Pioli è molto deluso per lo 0-0 che elimina il Milan dalla Coppa Italia con cui vede sfumare uno degli obiettivi stagionali dei rossoneri, ma elogia la fase difensiva della squadra: "Abbiamo difeso benissimo e abbiamo avuto anche due o tre occasioni per fare male". Il Milan si unisce al coro Black lives matter























I rossoneri nel riscaldamento hanno indossato una maglietta con la scritta Black lives matter per la lotta al razzismo. Anche i giocatori della Juve sulla divisa hanno messo sulla maglia: "No racism".





























"È un grande peccato perché per noi era un obiettivo importante - continua il tecnico rossonero ai microfoni della Rai - adesso cercheremo di tornare in Europa attraverso il campionato. Non credo che nelle due partite abbiamo giocato peggio di loro, purtroppo subire quel gol in casa ci ha penalizzato - recrimina Pioli - Oggi abbiamo fatto una grande partita difensiva, ma era difficile offendere in inferiorità. Però la prestazione di oggi ci dice che possiamo giocarcela con tutti e ora dobbiamo concentrarci sul campionato per ottenere un obiettivo importante per noi. Dobbiamo avere più continuità di rendimento, spesso abbiamo giocato bene ma non siamo riusciti a portare a casa il risultato".

CALHANOGLU: "SIAMO ARRABBIATI"

"Siamo un po' arrabbiati. Se l'arbitro va al Var per il rigore di Cristiano deve andare a guardare anche sull'espulsione di Rebic". Hakan Calhanoglu commenta con un pizzico di amarezza l'eliminazione dalla Coppa Italia maturata dopo lo 0-0 di Torino contro la Juventus. "Alla fine abbiamo giocato bene, in dieci abbiamo giocato senza paura. Ci è mancato solo il gol - ha aggiunto ai microfoni Rai - Oggi c'era tanta voglia, abbiamo provato a vincere. Siamo contenti di esser tornati a giocare ma al tempo stesso un po' arrabbiati perché adesso siamo fuori dalla Coppa".

