Milan, Pioli: "Giocato alla grande per 70', sono un allenatore felice"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo la vittoria nel derby: "Sono un allenatore felice. Ora pronti per la Champions"

© Getty Images "Era una partita importante, uno scontro diretto con ancora maggior rivalità, ora gli avversari vogliono dimostrare ancora di più di essere superiore a noi. La squadra mi è piaciuta tantissimo per 70' poi ci siamo rilassati ma è impossibile non concedere qualcosa". Stefano Pioli applaude il suo Milan dopo la vittoria nel derby. "Alleno ragazzi che continuano a stupirmi per volontà, caparbietà e voglia di migliorare. Sono un allenatore felice - ha detto il tecnico rossonero a Dazn - Siamo stati bravi a leggere la partita, l'inter ci ha fatto palleggiare. Abbiamo giocato con maturità, consapevolezza e con la giusta cattiveria".

Milan pronto anche per la Champions? "Sono sicuro che siamo cresciuti tanto, abbiamo capito che la Champions pretende prestazioni di grande livello - ha detto ancora Pioli - Oggi eravamo concentrati sul derby ma io e lo staff abbiamo già visionato il Salisburgo, è una squadra molto pericolosa. In Champions bisogna essere preparati. Faremo cose diverse rispetto a oggi ma conta la mentalità della squadra". Grande protagonista del derby è stato Leao, autore di una doppietta: "Rafa ha talento ed è un ragazzo molto intelligente. Ai giovani va dato il tempo di crescere, la libertà di sbagliare. Noi cerchiamo di metterlo nelle condizioni migliori, tutte le volte che riusciamo a isolarlo vuol dire che abbiamo costruito bene: è un’arma, non l’unica, importante. Rafa ha un modo di fare che magari frega ma è un ragazzo che capisce, ascolta e sa che non deve accontentarsi. Con questo talento sa che deve puntare in alto in alto". E su Maignan: "Non mi sorprende più. Giocatore e persona: spessore incredibile. Abbiamo tanti giocatori di alto livello, se siamo forti è merito di tutti. La condivisione col popolo rossonero è bellissima. Cerchiamo di mettere in campo tutto quello che abbiamo, a volte anche di più".