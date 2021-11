Milan, Pioli: "Dobbiamo sentire il dolore di questa sconfitta perché non si ripeta"

QUI MILAN

"Sono convinto che la squadra che alleno sia molto forte. Forse senza il quarto gol potevamo recuperare la partita"

Dopo la prima sconfitta in campionato, Pioli analizza il match con la Fiorentina e indica la via da seguire. "Dobbiamo sentire il dolore di questa sconfitta e fare in modo che non si ripeta - ha spiegato il tecnico del Milan -. Nonostante la sconfitta, sono comunque convinto che la squadra che alleno sia molto forte e cercheremo di fare sempre meglio". "Perdere fa male e subire quattro gol fa male", ha aggiunto. Getty Images

"Gli episodi ci hanno portato alla sconfitta - ha continuato Pioli analizzando la gara -. I numeri dicono 9 occasioni e 17 tiri in porta, ma nei gol subiti serviva più attenzione e nel primo tempo dovevamo segnare almeno un gol". "C'era spazio per riprendere la gara, ma non siamo stati lucidi e attenti - ha aggiunto -. Forse senza il quarto gol la partita potevamo pareggiarla. Avevamo tanti giocatori offensivi e c'era tempo". "Nel primo tempo abbiamo giocato bene, non dovevamo essere sotto di due gol. Noi non abbiamo segnato, loro hanno fatto due gol - ha proseguito -. Anche nel secondo tempo non abbiamo fatto male, ma è stata più una prestazione di carattere perchè non volevamo perdere la prima partita in campionato".

"La squadra ha giocato da squadra con ritmo e intensità - ha aggiunto il tecnico rossonero -. A volte ci manca l'ultimo passaggio. Siamo arrivato tante volte in area, abbiamo tirato in porta il doppio della Fiorentina e la prestazione c'è stata. Per vincere però serviva più attenzione". "Questa sconfitta ci servirà, siamo delusi e amareggiati - ha continuato Pioli -. Questo ko ci darà più determinazione per le prossime gare".

Quanto ai cambi, il tecnico rossonero ha le idee chiare: "Non ho tolto Gabbia perché Kalulu sul centro-sinistra avrebbe fatto fatica e poi avevamo preparato la partita in certo modo. Ho messo Florenzi perché ha un piede più pulito per servire gli attaccanti". "E' una delusione forte - ha aggiunto Pioli -. Finora in campionato non avevamo mai perso, ma questa sconfitta ci farà bene. E' un dolore pesante, ma cercheremo di fare meglio. Nella sconfitta io ho visto comunque una squadra con carattere, mentalità e giocatori forti. E sono sicuro che giocheremo fino alla fine per i nostri obiettivi".

Poi qualche considerazione sulla gara di mercoledì in Champions: "Da domani penseremo all'Atletico. Non so quante percentuali abbiamo di qualificarci, ma vogliamo onorare il nostro impegno fino alla fine". Chiusura sul rinnovo di contratto: "Quando sarà il momento si farà. Non è mai stato un problema per me, non ho fretta"