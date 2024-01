Milan, Pioli: "Adli un nuovo acquisto, Leao resta determinante. Può arrivare un centrocampista" 

VERSO UDINESE-MILAN

Il tecnico rossonero in vista della sfida con l'Udinese al Bluenergy Stadium: "Adli lo considero un nuovo acquisto"

© Getty Images "A me piace giocare a nascondino". Nei giorni in cui si discute sulle parole di Allegri "Facciamo a guardia e ladri con l'Inter", anche Stefano Pioli, tecnico del Milan, ci ha tenuto a dire la sua. Alla vigilia della sfida di Udine dove i rossoneri vanno a caccia del quarto successo consecutivo in Serie A, l'allenatore parmense si è soffermato sul mercato "Può arrivare un centrocampista oltre al difensore" e su alcuni singoli: "Adli come un nuovo acquisto, Leao segna meno ma resta determinante per la nostra manovra offensiva". E infine: "Non guardiamo la classifica, noi pensiamo solo a fare meglio rispetto al girone d'andata".

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI

A Udine il Milan non si vince dal 2020: che corde ha toccato in questi giorni?

"Non conta il passato con loro, sono cambiati come noi. Stanno bene e proveremo a superarci a vicenda. Dobbiamo avere la lucidità di essere sempre performanti, dobbiamo fare un girone di ritorno di alto livello e migliore rispetto all'andata"

Che periodo sta vivendo Adli?

"Non è cambiata la sua testa, è sempre stato molto partecipativo e professionale. È cambiato il fatto che modificando qualche posizione in campo c'è stato posto per lui in campo rispetto alla passata stagione. Le ultime prestazioni sono state di alto livello al pari dei compagni. È da considerare un nuovo acquisto. Un falso lento simile a Redondo? La velocità non è la sua caratteristica migliore, ma la differenza la fa tutta l'atteggiamento. Lui è il nostro miglior recuperatore di palloni (con la Roma, ndr): è un aspetto importante nel suo ruolo attuale. Difficile fare confronti"

Il Milan deve trovare più continuità in trasferta?

"Serve giocare al meglio delle proprie possibilità. Non esistono partite di cartello o di provincia. Domani dobbiamo tornare a casa col bottino pieno"

Il mercato?

"Serve un difensore, la società sta lavorando. Gli obiettivi in fase di mercato non sono cambiati per nulla dopo le ultime uscite"

Leao: come mai tira così poco in porta? C'è un problema?

"Può migliorare nella precisione ma noi siamo il secondo attacco in campionato. Anche se non è incisivo ci libera spazi. Adesso gestiamo più la palla e anche lui ha meno spazi visto che lavoriamo meno di contropiede. Facciamo più possesso rispetto alla scorsa stagione. Ma lui resta per noi determinante nella fase offensiva"

Con la Roma hai subito tanti tiri in porta: conta l'avere due centrocampisti più dediti alla fase offensiva?

"Serve lavorare di squadra, con la Roma Adli e Reijnders hanno fatto un gran lavoro. L'unico errore è stato in occasione del rigore realizzato da Pellegrini. Serve comunicare e lavorare tutti assieme: questo è l'aspetto che conta maggiormente"

I lungodegenti come Tomori quando rientrano?

"Se ne parla a fine mese per capire i rientri di Kalulu, Pobega, Thiaw e dello stesso centrale inglese. Faremo un punto con lo staff medico in tal senso anche in vista della lista Uefa da compilare"

Quale è l'obiettivo adesso in Serie A?

"Guardiamo la nostra classifica, vogliamo migliorare e fare meglio del girone d'andata. Fra 3-4 mesi metteremo gli occhi sulla classifica, non ora. Avere delle settimane pulite ci permette di lavorare meglio singolarmente. Il recupero palla è importante, possiamo lavorare meglio nelle riaggressioni. Domani serve molto lavorare su questo aspetto per avere la meglio sull'Udinese"

Che caratteristiche deve avere il difensore che cercate?

"Deve essere completo in tutto, non solo una. A centrocampo? Se ci sarà la possibilità qualcosa potrebbe essere fatto, ma tanto dipenderà dalle possibilità che ci saranno"

Si sta valutando di cedere in prestito alcuni giovani come Pellegrino o Romero?

"Stiamo valutando il da farsi, Pellegrino concluderà il recupero giocando in Primavera. Poi si vedrà"

Sui grandi numeri di Kjaer

"Lui è un leader tecnico, mi ripete spesso questi numeri, quindi li conosco benissimo (ride, ndr). In campo parla bene e sa prendere posizione. Adesso è troppo presto parlare del suo futuro, come anche del mio e di quello degli altri"

C'è chi parla di guardia e ladri: lei come si schiera?

"A me piace giocare a nascondino e poi fare tana libera tutti"