Milan, piano scudetto: recuperare gli infortunati e rinforzi a gennaio

strategia rossonera

Un difensore e un attaccante per continuare a inseguire il sogno

Smaltita la delusione Champions League, ora il Milan si trova a programmare il futuro con gli obiettivi campionato e Coppa Italia. Un'occasione per Stefano Pioli che è uscito a testa alta dall'Europa e adesso avrà più energie da dedicare al sogno scudetto. Trionfo che passa principalmente da due punti: recuperare gli infortunati e intervenire sul mercato di gennaio.

Visto che Kjaer non potrà tornare prima della prossima stagione, l'obiettivo numero uno di Maldini e Massara è quello di trovare un nuovo difensore centrale. Molto dipenderà dal budget messo a disposizione da Elliott e per questo i nomi che si stanno valutando sono tantissimi. Dal rientro low cost di Caldara dal prestito al Venezia al sogno Bremer del Torino, passando per i vari Milenkovic, Christensen, Luiz Felipe e Umtiti. Oppure i giovani Benoit Badiashile del Monaco e lo svizzero Becir Omeragic dello Zurigo. Tutti sotto la lente d'ingrandimento.

Il difensore, però, potrebbe non essere l'unico rinforzo perché anche l'attacco potrebbe avere bisogno di un ritocco. Il nome nuovo è quello di Luiz Henrique, profilo rilanciato da La Gazzetta dello Sport. Talento 20enne della Fluminense che in Brasile tanti paragonano a Rivaldo e Kakà. Dodici milioni di euro la valutazione dell'esterno destro che potrebbe essere un buon prospetto come alternativa al titolare Saelemaekers. Ancora tutto fermo, invece, sul fronte prima punta con la speranza di recuperare il prima possibile Giroud e Pellegri. Il bomber francese potrebbe essere l'unico in grado di recuperare per il Napoli, mentre Leao e Rebic sembrano destinati a rivedersi con l'anno nuovo.