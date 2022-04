Milan, per il Bologna Pioli ha l’imbarazzo della scelta

VERSO MILAN-BOLOGNA

Tutti a disposizione del tecnico per la sfida di lunedì sera, San Siro verso il tutto esaurito

Mai come stavolta Pioli potrà scegliere in vista della sfida col Bologna in programma a San Siro lunedì sera. A parte il lungodegente Kjaer, il tecnico rossonero ha infatti tutta la rosa a disposizione, compreso Bennacer, che si è allenato con il resto del gruppo. Il Milan, che scenderà in campo dopo tutte le altre big in lotta per il titolo, giocherà in un Meazza tornato al 100% della capienza e che va verso il tutto esaurito con oltre 70.000 spettatori previsti.

Servirà la rifinitura per capire quale 11 ha in mente il tecnico, visto che c'è da valutare quanto può aver inciso la parentesi delle nazionali su alcuni giocatori. Leao infatti potrebbe inizialmente sedere in panchina lasciando spazio dal primo minuto a Rebic.

Per ora il portoghese resta comunque in vantaggio, il ballottaggio più acceso riguarda soprattutto il ruolo di trequartista, dove Kessiè e Brahim Diaz si contendono una maglia da titolare. In difesa, nonostante Romagnoli sia rimasto ad allenarsi a Milanello durante tutta la sosta, Pioli sembra intenzionato a voler confermare Kalulu in coppia con Tomori.

Ibrahimovic è alla seconda seduta consecutiva sul campo coi compagni e migliora giorno dopo giorno, ma la tenuta fisica dello svedese non gli permette ancora di partire dall'inizio ma soltanto di veder aumentato il suo minutaggio a partita in corso. Contro gli emiliani il centravanti sarà quindi ancora Giroud, che vuole tornare a segnare nel suo stadio due mesi dopo la straordinaria doppietta nel derby.

