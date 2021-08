Milan, obiettivo trequartista: 10 milioni di euro per Yacine Adli

MANOVRE ROSSONERE

Lo riporta l'Equipe, precisando che il giocatore è nel mirino rossonero da un anno

In casa Milan continua la caccia a un trequartista. E dalla Francia arriva una nuova indiscrezione di mercato su un obiettivo di Maldini & Co. Secondo quanto riporta l'Equipe, i rossoneri avrebbero formalizzato un'offerta di 10 milioni di euro per Yacine Adli, centrocampista classe 2000 del Bordeaux. Nel mirino del Milan da un anno, se l'affare dovesse andare in porto, il francese si giocherebbe il posto con Brahim Díaz. Getty Images

Cresciuto nelle giovanili del Psg, con cui ha esordito in Ligue 1 nel 2018, Yacine Adli nell'ultima stagione ha collezionato con la maglia del Bordeaux 35 presenze, due gol e cinque assist diventando uno dei perni della squadra. Rendimento che ha attirato l'attenzione dei rossoneri, da circa un anno particolarmente attenti alle prestazioni del centrocampista in scadenza nel 2023 e pronti a tentare l'assalto per rinforzare la rosa di Pioli con un elemento giovane e di prospettiva.

Dotato di un buon dribbling e di un'ottima visione di gioco, Yacine Adli non ha un grande feeling col gol, ma sa farsi valere quando si tratta di servire assist ai compagni e di costruire gioco in mediana. Caratteristiche che lo renderebbero molto utile alla manovra del Milan sia a centrocampo, sia alle spalle delle punte.