Milan, nuovi esami per Maignan. Può tornare con l'Atalanta, ci spera anche Gimenez

Mike Maignan dovrebbe essere regolarmente tra i pali della porta del Milan nella sfida della sera di Pasqua contro l'Atalanta in campionato. Il portiere francese, uscito dopo un brutto scontro di gioco con Alex Jimenez nella sfida contro l'Udinese, verrà sottoposto alla Tac di controllo per confermare la negatività emersa già dai primi controlli effettuati a Udine. In quel caso il capitano del Milan sarà regolarmente a disposizione di Sergio Conceiçao per il match contro la Dea, prevista oltre i sette giorni di riposo forzati previsti dal regolamento per un rientro in campo post trauma cranico.