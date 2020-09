Milan-Novara 4-2, Paquetà trascina i rossoneri in rimonta

MILAN-NOVARA 4-2

Vittoria con brivido per il Milan nella prima sgambata della nuova stagione. La squadra di Stefano Pioli si impone, in rimonta, 4-2 contro il Novara, dopo essere finita sotto per 2 reti a 0 nel primo quarto d'ora di gioco. Nonostante la presenza dal 1' di Zlatan Ibrahimovic, il Milan si lascia sorprendere dai piemontesi, che passano al 10' con la rete di Bellicchi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il raddoppio degli uomini di Banchieri porta la firma ancora di Bellicchi, che si gira al limite dell’area e trafigge Antonio Donnarumma con una bella conclusione. Milan, vittoria in rimonta: 4-2 al Novara lapresse

A rimettere le cose a posto per il Milan ci pensano Paquetà e Laxalt, che fanno 2-2 nel corso del secondo dei tre mini tempi da 20 minuti. Nella terza frazione, Calabria ribatte in rete la conclusione di Paquetà per la rete del 3-2, prima che l'ispiratissimo brasiliano chiuda i conti con una bella girata.