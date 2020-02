Milan, Musacchio: "Abbiamo voglia di derby, speriamo ci sia Ibrahimovic"

Mateo Musacchio si candida per una maglia da titolare nel derby, lui che è uno dei veterani del Milan: "Siamo in un buon momento, c'è positività nell'ambiente e abbiamo voglia di giocarlo subito. C'è fiducia". Merito anche di Ibrahimovic: "Un grandissimo giocatore, dentro e fuori dal campo. Sta lavorando per arrivare in forma, speriamo ci sia". Su Lukaku: "Un grande attaccante ma pensiamo solo a noi stessi".