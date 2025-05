Milan, è il giorno della contestazione: la Curva Sud contro la proprietà

È il giorno di Milan-Monza, ma è anche il giorno della contestazione da parte del tifo organizzato rossonero nei confronti della proprietà. Al termine di una stagione da dimenticare, chiusa con una Supercoppa italiana in bacheca ma anche con una sconfitta in finale di Coppa Italia e col peggior piazzamento in campionato negli ultimi dieci anni, i ragazzi di Conceiçao proveranno a onorare l'impegno nell'ultima giornata di Serie A, ma dovranno fare i conti con le iniziative programmate dalla Curva Sud per far sentire la propria voce a RedBird e ai vertici societari.