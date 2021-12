Milan, Messias: "Spiace per la Champions ma possiamo pensare in grande"

Junior Messias tornare sulla delusione Champions: "Ci tenevamo, abbiamo fatto di tutto per portare a casa la vittoria. Sapevamo fosse una partita difficile, vincere contro il Liverpool non è mai facile". Il brasiliano, parlando a Milan TV, resta ottimista per la stagione: "Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, forte. Possiamo pensare in grande, guardando avanti e continuando a giocare come stiamo facendo".