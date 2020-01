Milan, Massara: "Nessun caso Paquetà. PSG? Solo voci"

Frederic Massara prova a spegnere il caso Paquetà: "Il suo comportamento? Non lo allontana certo dal Milan - ha detto il ds rossonero in merito alla scelta del brasiliano di non essere convocato per la trasferta di Brescia - Lucas è un ragazzo serissimo e responsabile, che non è al meglio in questo momento e per questo si è confrontato con l'allenatore, decidendo che era meglio rimanere ad allenarsi a Milanello per essere al 100% per la Coppa Italia. L'interesse del PSG? Solo voci, noi siamo contenti di lui e sappiamo che farà grandi cose. Ci possono essere momenti di difficoltà, ma è un giocatore forte".