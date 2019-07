Milan-Maldini, atto terzo: Daniel debutta da 10. Ma andrà via

LA DINASTIA

di

Francesco Bruno

Dici Milan e pensi Maldini. Un cognome che da 65 anni fa la storia del club rossonero. L’ultimo capitolo di questa saga è stato scritto questa notte a Kansas Citiy, Stati Uniti, nel momento in cui l’account twitter della società ha pubblicato l’11 titolare per l’amichevole contro il Bayern Monaco. Eccolo, Daniel Maldini, 18 anni, terzo della generazione - assieme al fratello Christian - ma primo a ricoprire quel ruolo anomalo per la dinastia: numero 98 sulle spalle, posizione da 10, trequartista dietro le punte. Dinastia Maldini: ecco Daniel

Un tiro insidioso verso un certo Neuer e tanta corsa per un’ora di permanenza in campo, niente male come esordio, 34 anni dopo quello di papà Paolo. “Io penso più ad attaccare che a difendere, sono un attaccante e penso a fare gol”, ha detto lui in passato. Parole nuove per un Maldini. “Mio padre mi ha aiutato sempre molto, mi ha sempre dato consigli, non calcistici ma interiori”.

Ad insegnare calcio ci pensano gli allenatori, Paolo - ora dirigente rossonero - coi suoi figli fa semplicemente il papà. Ecco probabilmente non c’è traccia di lui nel profilo Instagram di Daniel. Mentre, primogenito classe 96, qualche scatto lo concede. Lui sì, difensore centrale, ha avuto un percorso di alti e bassi. Dalla fascia di capitano del Milan Primavera al fallimento delin cui si era trasferito la scorsa estate. Gli ultimi 6 mesi li ha passati a Fano, Serie C, e ora è in attesa di sapere dove giocherà la prossima stagione, un po’ come il fratellino Daniel che, dopo la retrocessione del Milan Primavera in serie B, probabilmente andrà in prestito da qualche parte: su di lui infatti ha già puntato gli occhi il. Intanto si gode la tournée negli States e quella maglia numero 98 che potrebbe essere solo la prima che Maldini terzo indosserà nel Milan dei grandi.