Milan, riecco Maignan: tutto l'allenamento in gruppo

MILAN

Finalmente buone notizie per il portiere rossonero, che potrebbe tornare a disposizione per l'Atalanta. Pronto al rientro anche Alessandro Florenzi

Mike Maignan è pronto a tornare a disposizione del Milan e di Stefano Pioli. Il portiere francese, fuori da quasi cinque mesi per un infortunio al polpaccio, ha svolto in gruppo l'intera seduta di allenamento di mercoledì mattina e si candida dunque al rientro tra i convocati per la sfida di domenica sera contro l'Atalanta. L'obiettivo del tecnico rossonero potrebbe essere quello di schierarlo nuovamente titolare tra i pali per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham, in programma l'8 marzo.

Vede la luce in fondo al tunnel anche Alessandro Florenzi, fermo addirittura da agosto e con solamente 2 presenze all'attivo in questa stagione: anche l'ex Roma ha svolto tutto l'allenamento con i compagni e sta per tornare a disposizione di Pioli per garantire maggiori rotazioni sulla fascia destra. Settore che resta al momento orfano anche di Davide Calabria: il capitano rossonero ha infatti proseguito il proprio lavoro differenziato insieme a Ismael Bennacer. Entrambi sono alle prese con problemi muscolari e difficilmente rientreranno per la sfida coi bergamaschi. L'intento di Pioli e del suo staff è quello di riaverli per la trasferta di Firenze del 4 marzo.