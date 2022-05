Milan, lunedì festa coi tifosi e giro per la città sul bus scoperto

Dopo la conquista dello scudetto sul campo del Sassuolo, il Milan pianifica la festa con i tifosi a Milano. Tutto si svolgerà lunedì 23 maggio. L'appuntamento con i supporter rossoneri è fissato intorno alle ore 18 a Casa Milan, poi da lì la squadra inierà un tour per la città a bordo di un bus scoperto. I Campioni d'Italia effettueranno una parata celebrativa che passerà per Piazza Gino Valle, Viale Traiano, Viale Scarampo, Viale Serra, Viale Certosa, Piazza Firenze, Corso Sempione, Via Canova, Viale Milton, Via Moliere, Viale Alemagna, Via Paleocapa, Piazzale Cadorna, Foro Buonaparte, Via Cusani, Via Broletto,Piazza Cordusio, Via Orefici e si concluderà in Piazza del Duomo.

