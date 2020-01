Milan, l'oro di Theo Hernandez: nel mirino il record di Maldera

MILAN

Il gol al 93' ha regalato la scena a Rebic ma nel 3-2 del Milan contro l'Udinese c'è stato (ancora) tanto Theo Hernandez. Oltre al gol del 2-1, l'esterno francese è stata una delle variabili del gioco rossonero come spesso accaduto da inizio stagione. Quando le cose andavano male era una sorta di ultima speranza per girare le partite, ora che la squadra sta trovando una nuova organizzazione tattica, Hernandez può essere l'arma in più per la rincorsa europea. Superman, Super Sayan, Aldo... Milan, l'esultanza di Hernandez è virale

















































Tutti pazzi per il difensore goleador di Pioli sui social network, al sua esultanza dopo la rete all'Udinese diventa virale...























































Ultime gallery Vedi tutte

Fortemente voluto da Maldini ("Fu un incontro speciale" ha detto il 22enne ricordando il primo contatto con il dirigente ed ex capitano rossonero), ha convinto praticamente tutti pure a suon di gol. Tra campionato (cinque reti) e Coppa Italia è già arrivato a quota 6 gol e ora punta il record di un grande come Aldo Maldera che nel 1978-79 aveva segnato nove gol in Serie A stabilendo un primato tra i giocatori del Milan di tutti i tempi.

Un'identificazione tecnico-tattica che trova riscontro pure nel valore del cartellino, Theo Hernandez è arrivato in estate dal Real Madrid con la formula del prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro. Una quotazione di 20 milioni di euro, dunque. Secondo i dati di Transfermarkt ora vale 25 milioni ma sono valutazioni di un mesetto fa, aggiungendo le partite del 2020 è facile essere già oltre i 30 milioni e c'è chi si spinge già ad una valutazione di 50 milioni. Non una follia, sia chiaro, vista l'età e i pochi esterni bassi validi in circolazione.

Proprio per questo qualche tifoso milanista teme l'assalto nel mercato estivo ma Manuel Garcia Quilòn, agente del giocatore, ha assicurato al Corriere della Sera che "Theo resterà dov'è. Il Milan è il posto giusto per lui, ha bisogno di crescere e adesso si trova nella squadra ideale per farlo". Con buona pace delle big europee che hanno iniziato a drizzare le antenne...