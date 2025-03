Milan, Leao polemico su Instagram: "Siamo soli contro tutto e tutti. Gruppo più unito che mai"

Sono momenti difficili in casa Milan, con la squadra che rischia di non partecipare alle prossime coppe europee e i tifosi sul piede di guerra per una stagione che rischia di essere fallimentare senza il quarto posto. All'indomani della sconfitta contro la Lazio, la terza di fila dopo Torino e Bologna, Rafael Leao, autore dell'assist per il momentaneo 1-1 di Chukwueze, ha postato una storia sul proprio profilo Instagram, con un tono tra il polemico e lo speranzoso: "Purtroppo siamo soli contro tutto e tutti. Siamo ancora in tempo per tornare a fare risultati positivi e il gruppo continuerà a essere più unito che mai".