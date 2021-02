Milan, Leao: "Inter, vogliamo vincere. Sogno lo scudetto"

Non si nasconde certo Rafael Leao che, ai nostri microfoni, lancia la sfida del suo Milan nel derby contro l'Inter. Un punto divide le due milanesi che domani si troveranno di fronte per un match che potrebbe essere uno spartiacque importante per la stagione. Nerazzurri avanti di un punto, ma Leao non teme nulla e nessuno: "E' una partita importante per noi e ci arriviamo con la testa giusta, con la voglia di vincere e di arrivare primi in classifica", dice l'attaccante portoghese che poi aggiunge: "Siamo orgogliosi di Ibrahimovic perché è un compagno, un fratello maggiore e con lui in campo siamo sempre più avanti di altri".