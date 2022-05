Milan, Leao: "Ansia buona per lo scudetto, restiamo concentrati"

MILAN

Il match winner contro la Fiorentina: "Era una finale, gestiamo la pressione cercando di fare quello che ci chiede Pioli"

Il gol di Rafael Leao contro la Fiorentina, lo ha detto Pioli "è stata una liberazione": il Milan continua nella sua corsa in vetta al campionato e vede lo scudetto sempre più vicino. "C'è un'ansia buona, siamo in un momento fantastico. Dobbiamo restare uniti, compresi i tifosi, per raggiungere il nostro obiettivo. Cerchiamo di fare quello che dice il mister con tanta voglia di correre per i compagni" le parole dell'attaccante portoghese. Getty Images

Leao, parlando a Dazn dopo la Fiorentina, continua "Per noi era come una finale, dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo. Il gol? Il momento più bello per un calciatore ma l'importante era la vittoria. L'esultanza era un cuore per la mia famiglia e la mia squadra". Avanti a testa bassa, senza pensare ai rivali: "L'Inter? No, guardiamo solo a noi stessi".