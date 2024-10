Milan, Leao adesso è un caso: Furlani a colloquio con l'entourage del portoghese

Milan-Bruges ha fatto scoppiare il caso Leao tra i rossoneri. L'immagine del numero 10 che si avvia da solo verso la panchina mentre San Siro esulta per il gol di Reijnders su assist di Okafor, che in 20 secondi è riuscito a essere più incisivo di quanto sia stato il portoghese nell'arco di tutta l'ora di gioco, è emblematica del momento no che sta vivendo Rafa, che da inizio stagione ha segnato soltanto un gol e dopo la fine del match coi belgi non ha neanche partecipato alla festa della squadra sotto la Curva. Leao in questo momento è giù di morale, ma come scrive La Gazzetta dello Sport (e dimostra il suo stipendio) il club crede moltissimo nel suo numero 10 e per questo motivo ieri l'amministratore delegato rossonero, Giorgio Furlani, ha avuto un colloquio con l'entourage del calciatore.