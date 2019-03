Milan, la sfida di Calabria: "L'Inter a -4 sarebbe fondamentale"

15/03/2019

È diventato - in fretta - uno dei perni della difesa milanista. Di più: un gancio verso il futuro perché Davide Calabria, che sembra lì da una vita e gioca da veterano, in fondo resta un ragazzino di anni 22 appena compiuti. Ha lottato per conquistarsi un posto, è cresciuto e adesso è il padrone assoluto della fascia destra del Milan di Gattuso. Pronto, come tutta la banda, a giocarsi un derby che pesa come un macigno. “Siamo in un momento positivo, arriviamo carichi e siamo fiduciosi - dice in esclusiva a Sportmediaset -. Siamo partiti a rilento e abbiamo commesso tanti errori, siamo riusciti ad andare avanti e abbiamo migliorato le nostre lacune. Ora abbiamo la possibilità di dare un segnale importante. È tanto che non diamo un segnale di svolta, il derby può essere un grande passo in avanti per noi”.