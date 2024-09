Milan, la pazienza dalla Sud è già finita: “Non ci sono più attenuanti”

Due pareggi e una sconfitta nelle prime tre giornate, il caso Theo-Leao, due gol subiti a partita e per giunta tutti uguali. L’inizio dell’avventura di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan è stato finora molto difficile e la Curva Sud rossonera ha già perso la pazienza: “Le nostre ambizioni non sono queste – si legge in un messaggio social pubblicato dalla frangia più calda del tifo rossonero – non ci sono più attenuanti o parafulmini, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità”.