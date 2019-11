Milan, la difesa crolla nella ripresa: 11 gol subiti

I DATI

La rete subita al 39' della ripresa contro la Lazio ha ulteriormente ritoccato una preoccupante statistica riguardante il Milan, e in particolare la sua difesa. Il 2-1 di Correa che ha regalato i tre punti ai biancocelesti è stato infatti l'undicesimo gol subito nella ripresa dalla difesa milanista, un dato che incide per oltre il 70% in tutte le reti (15) incassate nelle prime undici partite di Serie A. Serie A, Milan-Lazio 1-2: gli highlights

Un aspetto sul quale Pioli dovrà lavorare, al di là di moduli tattici, disposizione della linea difensiva e scelte di campo (come quella di Duarte ma anche sperando che Caldara ritrovi finalmente la condizione fisica necessaria per giocare. E in ottica mercato c'è già chi riparla di Rugani o Demiral per il mercato di gennaio).

Spostando lo sguardo ancor più verso i finali di partita, si scopre un ulteriore dato preoccupante: nove dei quindici gol subiti dal Milan sono arrivati nella mezz'ora finale, a testimonianza di come a Milanello si dovrà lavorare duro pure su aspetto mentale e tenuta fisica.