Milan, Conceiçao verso il derby: "Tante bugie su di noi, così è difficile. Inter? Hanno dei punti deboli"

"Non è facile per chi come me vuole lavorare sul campo. A inizio stagione ci sono settimane libere per fare questo tipo di lavoro. Ora paradossalmente chi gioca meno, e ha tempo per lavorare di più, ha già assorbito di più di quello che voglio rispetto a chi gioca di più e deve recuperare. Sembra un po' un controsenso. A Riad hanno capito che abbiamo bisogno di energia positiva, di essere emotivi, con il luccichio negli occhi come quando giochiamo a calcio da bambini senza mai stancarci. Questa base, questa passione è quello che cerco di trasmettere. Lo faccio anche con la mia postura. Sicuramente sul piano di gioco sento che siamo ancora a una distanza importante da quello che voglio. A me piace una squadra corta, che pressa alto, che ha grande intensità, che permette poco agli avversari, che crea tanto. Ho i giocatori per interpretare questo modo di giocare? In questo momento dico di no, per questo giochiamo in modo diverso. Non è una scusa però. Prima di firmare il contratto sapevo quante partite avrei avuto. Pensavo che arrivando qua sarei riuscito a trasmettere quello che volevo, ma questo non è facile. Parlavamo di duelli e aggressività, anche questo si allena. Come le transizioni offensive e difensive, ci sono ancora alcune debolezze. Questo si allena. La positività e l'energia ce l'abbiamo, a volte anche troppo. Dobbiamo essere uomini e cercare di cambiare, andremo a migliorare. Dopo il primo tempo di Zagabria non penso si possa andare più giù".