Milan, Bonera: "Ibra è di buon umore, lo aspettiamo. Diaz può giocare titolare"

Dopo l'Europa League, il Milan riparte in campionato dalla Fiorentina. E in panchina toccherà ancora a Daniele Bonera guidare la squadra. "La Fiorentina è una squadra forte - ha spiegato il tecnico rossonero -. ma vogliamo tornare a vincere in casa e rimanere in vetta". Poi su Ibra: "E' di buon umore e aspettiamo il suo rientro". "Diaz potrebbe partire titolare, Romagnoli sta bene - ha aggiunto - Rebic un po' condizionato dal gomito". lapresse

LA CONFERENZA DI BONERA

L'importanza della gara con la Fiorentina

"E' una partita difficile perché arriva dopo l'Europa League. E' sempre stata una gara affascinante, a cui arriviamo in un buon momento di forma. La Fiorentina ha attraversato un momento non troppo positivo, ma conosciamo il valore della rosa che hanno"

La solidità difensiva

"Abbiamo fatto bene a livello difensivo finora. Indipendentemente da chi gioca, cerchiamo di trasmettere gli stessi concetti. In Francia abbiamo fatto un piccolo errore che ci è costato il pari, ma siamo contenti del rendimento di tutti"

Certezze e sicurezze

"La partita col Verona non aveva cancellato certezze. Arrivavamo da un periodo difficile con tante gare e avevamo bisogno di riposare. Abbiamo ripreso il cammino da dove l'avevamo lasciato. Anche col Verona però avevamo fatto una buona gara. Il nostro percorso va giudicato giorno dopo giorno e i ragazzi sanno cosa dobbiamo fare per restare in alto. Abbiamo la consapevolezza di essere un gruppo forte da tempo"

I nuovi arrivati

"Hauge e Tonali si sono inseriti bene con dedizione e sacrificio. Han subito capito quali sono le nostre richieste. Per il percorso di Tonali il discorso è simile a quello di Benaccer. Con Sandro parliamo molto ed è un calciatore su cui facciamo molto affidamento. Ha tutto per migliorare, crescere e per diventare un giocatore importante per questo club"

Ibrahimovic

"Zlatan verrà valutato settimana prossima, ma è di buon umore e lo aspettiamo. Ci fa sperare in un rientro nel più breve tempo possibile"

Il momento di Calhanoglu

"Fa parte di ogni giocatore avere momenti positivi o negativi, ma vi assicuro che ci dà un grandissimo apporto in campo. Siamo contenti del suo lavoro, anche se è stato meno determinante del solito nell'ultimo periodo"

Le condizioni di Rebic

"Credo che il problema al gomito l'abbia condizionato e che non sia ancora al 100% della condizione. Forse è ancora un po' bloccato. Quando sarà al top le sue caratteristiche emergeranno ancora di più. Col Lille però ha già dimostrato grandi cose"

Diaz titolare

"Abbiamo fatto considerazioni anche in base alla gara di giovedì. Siamo davvero contenti di questa rosa e nello specifico Diaz ha tecnica, visione di gioco e domani potrebbe partire titolare"

Carriera da primo allenatore

"E' stata un'esperienza che ho vissuto in prima linea. Ma credo di aver bisogno di un po' di pratica ancora per fare il salto. Aspetto mister Pioli e mi tengo stretti i suoi consigli"

Romagnoli e Leao

"Alessio era a disposizione col Lille, ma abbiamo fatto una scelta conservativa viste le tante gare in programma. E' completamente recuperato. Leao ha fatto un controllo stamattina ed è andato abbastanza bene. I medici sono contenti dei progressi e verrà valutato giorno per giorno"

Il Milan può restare in alto alla classifica?

"Il nostro augurio è quello di restare in alto il più possibile. Quando accendiamo il nostro motore non deve mai mancare però spirito di sacrificio e applicazione"

Similitudini col grande Milan

"Similitudini? Che abbiamo vinto a Napoli... Entrambe le squadre hanno un grande spirito, tanta voglia di lavorare e sacrificarsi uno per l'altro. Le similitudini ci sono e ci stanno"

I miglioramenti

"Credo che ci siano sempre situazioni da migliorare a livello tattico e tecnico, ma sono tutti aspetti che si possono approfondire con questo atteggiamento. Dobbiamo stare più attenti sulle palle inattive, quando l'attenzione fa la differenza"

La posizione di Theo Hernandez

"A volte gli chiediamo di essere più alto o basso, ma interpreta bene le partite in entrambi i modi. E' un giocatore forte, ha tutte le qualità anche per stare basso".

La fascia destra

"Siamo soddisfatti del lavoro sia di Castillejo, sia di Saelemaekers. Hanno fatto grandissimi miglioramenti e danno garanzie"

Tornare a vincere al Meazza

"La Fiorentina è una squadra forte, quindi massimo rispetto. Ma siamo consapevoli che per continuare il nostro percorso, domani abbiamo una bella opportunità per tornare a vincere in casa"