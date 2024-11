Milan, l'ambizione di Ibrahimovic: "Credo nel progetto, vogliamo fare la storia del club e vincere"

La stessa proprietà spesso è stata criticata dai tifosi rossoneri, ma su questo punto Ibrahimovic non ha dubbi: "Vogliono fare la storia del Milan, vincere e io farò qualsiasi cosa per farlo e non mollerò finché non ci riuscirò. Ora lavoro da un'altra prospettiva per il club, non posso influire in campo, ma lavoro dall'esterno e ho molto da imparare. Entro in questa dimensione con umiltà e sto imparando molto, voglio fare grandi cose" ha raccontato al magazine della Champions League.