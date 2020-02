Milan: Kjaer ko, Musacchio non entra: "Ho male al polpaccio"

Attimi di tensione sulla panchina milanista nel finale del primo tempo di Milan-Torino, quando Simon Kjaer accusa un problema muscolare e chiede il cambio. Pioli manda a scaldare Musacchio, ma l'argentino si rifiuta di entrare in campo dicendo al tecnico di avvertire ancora dolore al polpaccio che lo ha tenuto fuori nelle scorse settimane. Il tecnico rossonero manda in campo al posto del difensore danese il giovane Gabbia, ma poi, a fine gara, chiude sul nascere il caso: "Nessun problema, ha sentito dolore nel riscaldamento e quindi non poteva giocare. Non è rientrato nella ripresa? Se aveva male, non poteva essere a disposizione".