Milan, Kessie non convocato per scelta tecnica

Dopo la panchina contro la Lazio, Frank Kessie non è stato addirittura convocato da Pioli per la sfida con la Juventus. Nessun problema fisico, ma una scelta tecnica: da Milanello filtra che l'ivoriano è stato escluso perché colpevole di non essersi allenato bene durante la settimana. Al suo posto pronto Krunic. Out anche Borini dalla lista dei 21: per l'esterno un risentimento muscolare al flessore sinistro.