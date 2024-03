Milan, Kalulu si ferma ancora: distrazione al legamento, starà fuori un mese e mezzo 

MILAN

Sfortunato il difensore francese, titolare domenica al Bentegodi: si era rivisto appena sette giorni prima con l'Empoli

© Getty Images Non c'è pace per il milanista Pierre Kalulu. Rientrato tra i convocati a fine febbraio dopo un lungo infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo per oltre due mesi, il difensore francese è costretto a finire nuovamente ai box. Distrazione del legamento collaterale mediale: questo l'esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto stamane l'ex Lione, uscito dopo l'intervallo nel corso di Verona-Milan, match iniziato dal 1' e abbandonato per il trauma distorsivo del ginocchio destro. Pioli quindi perde una risorsa non da poco per la difesa in vista del rush finale della stagione.

Falcidiato dagli infortuni muscolari, Kalulu ha totalizzato appena 8 presenze nella stagione in corso, solo una da titolare. Precisamente il 25 ottobre in occasione di Milan-Psg in Champions League (2-1). Pochi giorni dopo l'impiego con il Napoli in campionato e la lesione del tendine retto femorale sinistro: da lì si è rivisto in campo con l'Empoli lo scorso 10 marzo. 27 minuti in campo, divenuti un tempo giovedì nella gara in casa dello Slavia Praga in Europa League. Adesso l'ennesimo stop e il via al trattamento conservativo: sarà assente per circa un mese e mezzo.