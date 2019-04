Milan: Juve a forte rischio per Donnarumma e Paquetà Problema ai flessori per Gigio, distorsione tibio-tarsica per il brasiliano, uscito in stampelle da San Siro Facebook

02/04/2019

Oltre alla beffa del deludente pareggio contro l'Udinese , per Gattuso non arrivano nemmeno buone notizie dall'infermeria. Per Gianluigi Donnarumma (uscito quasi subito e sostituito da Reina) problemi ai flessori della coscia destra. Per il brasiliano Lucas Paquetà, che ha lasciato San Siro in stampelle e ciabatte, distorsione tibio-tarsica alla caviglia destra. Entrambi sono da valutare nelle prossime ore ma il loro recupero per il match di sabato contro la Juve, come spiegato anche da Gattuso, sembra molto difficile.

In dubbio per lo Stadium c'è tra l'altro anche Kessie, alle prese con una infiammazione al ginocchio che l'ha costretto a dare il forfait contro l'Udinese impedendogli addirittura di andare in panchina.

GATTUSO: "BRUTTA DISTORSIONE PER PAQUETÀ" Anche Gattuso, a fine gara, ha fatto il punto sugli infortunati, a partire da Paquetà: "È stata una brutta distorsione, domani (mercoledì, ndr) lo valutiamo".



"Valuteremo anche Donnarumma - ha aggiunto l'allenatore, che ha dovuto fare a meno di Franck Kessie e ha lasciato in panchina l'acciaccato Jesus Suso -. Lunedì Kessie dopo dieci minuti ha interrotto l'allenamento, stamattina ha fatto una prova e alle 14 la risonanza al ginocchio ha evidenziato un'infiammazione, non abbiamo voluto rischiarlo. Suso ha preso una botta al collo di un piede, sia ieri che stamattina non si è allenato, speriamo di recuperarlo per sabato".



E poi ancora in conferenza stampa: "Chi potrebbe recuperare per la Juventus? Paquetà mi sembra difficile, sicuramente resterà fermo qualche giorno. Domani faranno una risonanza sia lui che Donnarumma, speriamo di recuperare Suso e Kessie".

