Milan, inizia l'era Giampaolo: presentazione prima del raduno

08/07/2019

Che Milan sarà è difficile da sapere adesso e toccherà al tecnico mettere in chiaro le proprie idee rispondendo alle domande dei giornalisti. Sicuramente però sarà una squadra cambiata rispetto al recente passato, tanto in campo quanto nelle idee e dietro alla scrivania. Paolo Maldini - promosso nel suo ruolo dirigenziale -, Zvonimir Boban - che è arrivato dalla Fifa - e il nuovo ds Massara hanno scelto Giampaolo per dare una sterzata tecnica alla squadra rossonera, un maestro di calcio in grado di valorizzare giovani talenti e la rosa a disposizione. Una via per dimenticare al più presto i problemi con il Fair Play Finanziario e tornare a splendere in Europa. Tortuosa, ma a suo modo affascinante dopo l'onta dell'esclusione dall'Europa League.



L'anno zero si diceva, la prima stagione programmata da zero dalla nuova proprietà a un anno dal cambio della guarda con il disastroso e misterioso Li Yonghong. Toccherà ai nuovi interpreti a tutti i livelli partire con il piede giusto, a partire dal raduno e dal mercato.