Milan, lesione muscolare per Sportiello: con la Juve in porta Mirante

QUI MILAN

Pioli perde anche il secondo portiere in vista del big match di domenica sera: spazio al 40enne che in rossonero ha disputato un solo sette minuti e ha giocato l'ultima da titolare 2 anni e mezzo fa

Piove sul bagnato in casa Milan: Marco Sportiello ha infatti accusato un problema muscolare che lo terrà fuori dal big match di domenica sera contro la Juventus. Vista la squalifica di Maignan, a San Siro verrà schierato tra i pali Antonio Mirante, che non gioca 90' da aprile 2021, quando ancora vestiva la maglia della Roma, e che in rossonero conta una sola presenza: gli ultimi sette minuti dell'ultima giornata del campionato 2022/23 contro il Verona.

Sportiello ha rimediato una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. L'ex Atalanta dovrà osservare un periodo di dieci giorni di riposo, dopodiché verrà valutata l’evoluzione dell'infortunio con una nuova risonanza magnetica. Per lui si prospetta dunque un lungo stop, probabilmente tornerà disponibile dopo la prossima sosta. Per una notte dunque a difendere i pali ci sarà proprio l'ex Juve, cresciuto nelle giovanili bianconere ma che ha vestito la maglia della Vecchia Signora solo in Serie B: 7 presenze e 9 gol incassati nel 2006/07.

In panchina come sostituto di Mirante andrà Lapo Nava, figlio dell'ex rossonero Stefano, classe 2004 e già tra i convocati di Pioli per i match contro Verona e Cagliari, anche perché il portiere acquistato da Paolo Maldini lo scorso gennaio, Devis Vasquez, è andato in prestito allo Sheffield Wednesday.