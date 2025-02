Milan, il carattere non porta muscoli e tecnica: il centrocampo di Conceiçao è un problema

La scelta ora è nelle mani di Conceiçao per gli ultimi quattro mesi da affrontare con la mentalità del derby, sempre citando il tecnico. "In questo momento non ho i giocatori adatti al gioco che voglio io, perché non sono allenati per farlo e il video non basta - ha ribadito sottolineando il poco tempo a disposizione per mettere le basi -. A me piace una squadra che pressa, compatta, alta, aggressiva e ad alta intensità. In questo momento non abbiamo niente di tutto questo". E allora perché non cambiare?