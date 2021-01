Milan, Ibrahimovic scalda i tifosi verso la Juventus: "Tic toc...". Rientrerà?

Un banale gol a porta vuota, di testa e in allenamento. Zlatan Ibrahimovic sa come incendiare i tifosi milanisti e a pochi giorni dal big match di San Siro contro la Juventus, a cui lo svedese non dovrebbe partecipare perché ancora out per infortunio, è arrivato un video social che ha aperto il dibattito. "Tic toc tic toc" ha scritto Ibra, questione di tempo per tornare a segnare con la maglia del Milan. Ma ne servirà così poco da vederlo in campo contro la Juventus? Molto complicato, l'attaccante si è allenato ancora a parte e il club non vuole rischiare assolutamente nulla: si va verso lo stesso attacco di Benevento.