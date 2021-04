Milan: Ibrahimovic ancora in dubbio per la Lazio, Bennacer recupera

C'è sempre il dubbio Ibrahimovic in casa Milan in vista del posticipo di lunedì sera all'Olimpico contro la Lazio, gara importantissima per entrambe le squadre in ottica Champions League. L'attaccante svedese, fresco di rinnovo con il club rossonero per un altro anno, è stato costretto a saltare la sfida di domenica scorsa a San Siro con il Sassuolo per un risentimento al polpaccio e ha effettuato ancora lavoro personalizzato. Decisivi dunque i prossimi giorni per cercare di recuperarlo in tempo: Pioli spera di poterlo avere a disposizione già per il primo degli scontri diretti. Lavoro a parte anche per Theo Hernandez, alle prese con una contrattura al polpaccio destro. Più difficile la sua presenza contro i biancocelesti.