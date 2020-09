Milan, Ibrahimovic: "Se avessi avuto 20 anni ne avrei fatti altri due"

MILAN

Il nuovo Milan riparte da quello del finale della passata stagione e per conquistare la prima vittoria stagionale si appoggia ancora sulle spalle larghissime di Zlatan Ibrahimovic, che dopo l'uno-due al Bologna ha dichiarato: "Avessi vent'anni avrei fatto altri due gol, ma per fortuna ne ho trentanove". L'attaccante svedese, migliore in campo della serata di San Siro, è sempre più leader di questa squadra e il ruolo gli piace molto: "Mi piace avere questa responsabilità, la più grande pressione arriva da me stesso. Non voglio che si parli della mia età rispetto agli altri giocatori, dobbiamo essere giudicati allo stesso livello. Mi piace essere giudicato allo stesso modo di un ventenne". Super Ibra, il Milan piega il Bologna Getty Images

"Sono come Benjamin Button: nato vecchio, ma morirò giovane - ha ribadito poi Ibra - Scherzi a parte la squadra ha lavorato bene: si vede che non siamo ancora al cento percento, ma era importante incominciare bene. L'obiettivo è fare meglio dello scorso anno, e i giovani stanno facendo bene. Lavorano, ascoltano e hanno disciplina: dopo gli ultimi sei mesi sanno cosa serve per fare bene".

Sugli obiettivi stagionali però lo svedese non si sbilancia: "Quest'anno dobbiamo pensare di partita in partita, giocare con fiducia, come se fosse sempre una finale. Gli obiettivi sono in alto. Dove? Questo è un segreto".

MIHAJLOVIC: "LA DIFFEREENZA L'HA FATTA IBRA. MALEDETTO CHI HA FATTO ESORDIRE GIGIO..."

Dopo la sfida di San Siro anche Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna e grande amico di Ibra, ha sottolineato l'importanza dello svedese: "La partita è stata abbastanza equilibrata, forse ci abbiamo creduto poco, ma i ragazzi hanno fatto molto bene - le parole di Miha - Abbiamo creato più occasioni di loro, abbiamo tirato più volte im porta, ma gli episodi ci sono andati contro: loro hanno Ibra e noi non abbiamo Ibra, la differenza è solo quella, ma comunque la squadra ha fatto ciò che doveva fare. Donnarumma? Maledetto chi l'ha fatto esordire, ogni volta fa i miracoli - ha detto il tecnico ridendo - a parte gli scherzi sono contento per lui".

