Milan, Ibrahimovic: "Rispettiamo tutti gli arbitri, Fonseca non era contento e si è sfogato"

"La squadra è più forte dell'anno scorso, c'è più qualità e non siamo dipendenti da certi giocatori - ha proseguito Ibra a Sky Sport - Quello che manca è l'equilibrio, la continuità di vincere le partite e prendere la fiducia per andare in continuità. Io mi sento senza potenza di aiutare la squadra in campo perché con me in campo era un'altra cosa. Poi fuori ognuno ha il suo carattere. Noi proviamo a spingere e dare il massimo, l'importante è che non escano dalla comfort zone. L'atteggiamento che devono avere è importante, siamo fiduciosi e crediamo in quello che facciamo".