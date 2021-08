Milan, Ibrahimovic in campo dopo due mesi: lo svedese è impaziente

Zlatan Ibrahimovic come Benjamin Button, invecchiando ringiovanisce. Il paragone con il personaggio del film è stato fatto più di una volta, ma a rilanciarlo in vista della nuova stagione del Milan è stato proprio lo svedese con una storia su Instagram. Ibra sta recuperando dall'infortunio secondo i tempi stabiliti, ma per la prima volta dopo quasi due mesi si è rivisto in campo per svolgere del lavoro riatletizzante. Zlatan non vede l'ora di tornare e il Milan di riabbracciarlo, ma probabilmente Pioli dovrà aspettare dopo la sosta delle nazionali.

