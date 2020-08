Milan, Ibra si scalda "dando i numeri": avrà la 11 o la 9?

CRIPTICO

"Come ho detto, mi sto solo scaldando". Zlatan Ibrahimovic è tornato a comunicare sui propri profili social, questa volta con un messaggio chiaro rivolto ai tifosi del Milan e confermando indirettamente l'accordo per un nuovo contratto. Nella foto, infatti, Ibra indossa la maglia del Milan con un particolare che però ha acceso una discussione sul numero che vestirà lo svedese: l'11, disegnato modificando il 21 dell'ultima stagione. Il dubbio nasce perché dalle ultime indiscrezioni si parlava di un passaggio alla 9, ma con Ibra si sa, tutto può cambiare in un secondo.

Un ritorno ai fasti del passato o una inconscia paura della 9 maledetta di SuperPippo Inzaghi? L'indizio social fornito dallo svedese porta a pensare che sarà il numero 11 quello indossato nella prossima stagione, come nell'ultima stagione intera in rossonero, quella dei 28 gol in campionato. Una sorpresa, un dribbling - se confermato - perfettamente riuscito dopo che le indiscrezioni filtrate dall'ambiente milanista assicuravano un passaggio all'inedita numero 9.

Con Ibrahimovic e suoi social però c'è sempre da stare attenti. Una nuova sorpresa potrebbe essere dietro l'angolo, ma l'importante per i tifosi del Milan è che la stessa maglia sia a strisce rossonere, a prescindere dal numero.